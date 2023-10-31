نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يزور مران الأهلي قبل مواجهة صنداونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأخير استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

الخطيب يزور مران الأهلي

وقام الخطيب بحضور مران فريق الأهلي الأخير للشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم في مباراة الغد.

ويلتقي الأهلي ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي مساء غدٍ الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في بريتوريا بهدف نظيف.

