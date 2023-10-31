نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يصعد إلى ربع نهائي الكأس بأقدام البلجيكي كاراسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم فريق الشباب تأهله إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه بهدفين مقابل هدف على مضيفه الفتح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة الكأس للموسم الحالي.

الشباب يصعد إلى ربع نهائي كأس الملك

تقدم الفتح بهدف السبق عن طريق تسديدة من الإسباني كريستيان تيو، في الدقيقة 25.

نجح البلجيكي كاراسكو في تعديل النتيجة من ركلة زاوية خدعت السويدي جاكوب رينيه حارس مرمى الفتح عند الدقيقة 60، قبل أن يضرب النجم البلجيكي مجددا في الأشواط الإضافية بتسجيله الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة توغل على إثرها داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية على يمين حارس الفتح عبد الدقيقة 115 من عمر الشوط التاني الإضافي.

بهذا الفوز، حجز نادى شباب خامس مقاعد ربع نهائى بطولة كأس خادم حرمین شریفین (موسم 2023-2024)، بعد أنديات الهلال (حامل لقب) والفیصلى والخلیج والتعاون.