نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الثنائي إمام عاشور ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيتهما لمواجهة الغد أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان إمام وكهربا قد تغيبا عن المشاركة مع الأهلي في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي الماضية بسبب الإصابة.

وشارك إمام وكهربا في مران الأهلي الأخير اليوم الثلاثاء والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة ليتأكد جاهزيتهما لمواجهة الغد.



ويلتقي الأهلي ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي مساء غدٍ الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في بريتوريا بهدف نظيف.