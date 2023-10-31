نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الجولة القادمة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم « دوت الخليج الرياضي» مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الاسباني للموسم الرياضي الحالي 2023 بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني

الجمعة 3 نوفمبر 2023:-

لاس بالماس× أتلتيكو مدريد: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

السبت 4 نوفمبر 2023:-

أوساسونا× جيرونا: الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

ريال بيتيس× ريال مايوركا: الخامسة والربع بتوقيت القاهرة

سيلتا فيغو× إشبيلية: السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

ريال سوسيداد× برشلونة: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الأحد 5 نوفمبر 2023

ألافيس× ألميريا: الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

فالنسيا× غرناطة: الخامسة والربع عصرا بتوقيت القاهرة

فياريال× أتلتيك بيلباو: السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

ريال مدريد× رايو فاليكانو: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الإثنين 6 نوفمبر 2023

خيتافي× قادش: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة الـ11

1- ريال مدريد- 28 نقطة

2- جيرونا- 28 نقطة

3- برشلونة- 24 نقطة

4- أتلتيكو مدريد- 22 نقطة

5- ريال سوسييداد- 18 نقطة

6- أتلتيك بيلباو- 17 نقطة

7- رايو فاليكانو- 16 نقطة

8- فالنسيا- 14 نقطة

9- ريال بيتيس- 14 نقطة

10- أوساسونا- 13 نقطة

11- خيتافي- 11 نقطة

12- لاس بالماس- 11 نقطة

13- إشبيلية- 9 نقاط

14- فياريال- 9 نقاط

15- قاديش- 9 نقاط

16- ديبورتيفو ألافيس- 9 نقاط

17- ريال مايوركا- 8 نقاط

18- سيلتا فيجو- 6 نقاط

19- غرناطة- 6 نقاط

20- ألميريا- 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الاسباني

تنقل مبارايات الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.