الرياضة

"علامة الصمت" مناوشات بين رونالدو وجمهور الاتفاق السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أشار كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، لجماهير الاتفاق بالصمت، وذلك عقب مناوشات صدرت بعد نهاية المباراة.

وكان الفريقين قد التقوا، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتفوق النصر بهدف ساديو مانيه.

هتافات حارة لميسي

جماهير الاتفاق هتفت بقوة لنجم الارجنتيني، ليونيل ميسي في محاولة لاستفزاز البرتغالي.

رونالدو جاء رده بإشارة الصمت حول هذه الهتافات، من جماهير الخصم.

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أحداث المباراة كانت مثيرة للجدل بالنسبة للنصر، الذي تعرض لحالتي طرد، وهدف ملغى، لكن استطاع الفوز بهدف نظيف.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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