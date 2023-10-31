نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة تقرب السعودية من تنظيم مونديال 2034.. بيان رسمي للفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبحت المملكة العربية السعودية، قريبة من استضافة كأس العالم 2034، وفقًا لما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الاتحاد السعودي هو المترشح الوحيد لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد انسحاب نظيره الأسترالي.

وجاء نص بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم كالتالي: "المغرب والبرتغال وإسبانيا يؤكدون اهتمامهم باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بينما تؤكد أوروغواي والأرجنتين وباراجواي اهتمامها باستضافة مباريات احتفالية".

وأضاف: "تم استلام إعلان الاهتمام من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن بطولة كأس العالم فيفا 2034، ستتبع هذه الخطوة الأولى عمليات تقديم عطاءات شاملة لنسختي كأس العالم، حيث سيتم تعيين المضيفين من قبل الاتحادات الأعضاء المجتمعة في مؤتمرات فيفا".

واستكمل: "كما هو منصوص عليه في لوائح العطاءات التي وافق عليها مجلس FIFA، ستجري إدارة FIFA عمليات تقديم عطاءات وتقييم شاملة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA، مع تعيين المضيفين من خلال مؤتمرات FIFA المتوقع عقدها بحلول الربع الأخير من عام 2024".

وأضاف: "وفقًا لهذه اللوائح، ستجري إدارة FIFA حوارًا مستهدفًا مع مقدمي العروض، لضمان استلام العروض الكاملة والشاملة وتقييمها وفقًا للحد الأدنى من متطلبات الاستضافة كما وافق عليها مجلس FIFA مسبقًا".

واختتم: "وسيركز هذا الحوار على المجالات ذات الأولوية المحددة لرؤية الحدث والمقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والتجارية والاستدامة وحقوق الإنسان. بعد ذلك، سينشر FIFA تقارير التقييم الخاصة به، وفي حالة استيفاء هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الأعضاء المجتمعة في كونجرس FIFA بتعيين مضيفي المسابقات المعنية".