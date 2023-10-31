نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تفاصيل مفاوضات الزمالك لتمديد عقد شيكابالا ورد للتاريخ من "القائد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك المُنتخب برئاسة حسين لبيب لتكريم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض وتمديد عقده مع القلعة البيضاء.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" لتمديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك كلف الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد بملف كرة القدم بالنادي الأبيض، على أن تكون الخطوة الأولى هي تمديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا تقديرًا لعطائه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل مع محمود عبد الرازق شيكابالا؛ لبدء مفاوضات تمديد عقده لموسم إضافي مع القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن محمود عبد الرازق شيكابالا أبلغ مسؤولي الزمالك بأنه لا يمانع تمديد عقده مع الفريق موضحا أن اللاعب أكد أنه لن يتحدث في أية تفاصيل مالية في عقده الجديد.

وأردف المصدر مؤكدا أن شيكابالا أكد لمسؤولي الزمالك أنه سيوقع بالأرقام التي يضعها مسؤولي الزمالك ولن يتحدث في أية أمور مالية أو تعاقدية مع النادي.

وأتم المصدر موضحا أن محمود عبد الرازق شيكابالا طلب من مسؤولي الزمالك التحرك لتمديد عقود اللاعبين اللذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أنه يفضل أن يتم تجديد عقده في النهاية.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو استعدادته لخوض مباراة زد ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.