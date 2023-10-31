نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرارد عقب مباراة الاتفاق والنصر: أسوأ مباراة شاهدتها تحكيميًا في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق غضبه الشديد من التحكيم في مباراة فريقه اليوم الثلاثاء 31 نوفمبر، ضد نظيره النصر في منافسات بطولة كأس الملك السعودي.

وفاز فريق النصر على نظيره الاتفاق بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي.

وشهدت مباراة النصر والاتفاق اليوم في منافسات بطولة كأس الملك السعودي، طرد لاعب النصر تاليسكا، وقبله طرد علي هزازي لاعب الاتفاق.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم: أسوأ مباراة شاهدتها تحكيميًا في حياتي.

وتابع: الحكم قال لأحد المساعدين لي أن البطاقة الحمراء لهزازي كانت ردة فعل على مطالبات لاعبي النصر.

وأضاف: بدأت مسيرتي في كرة القدم عام 1990، ولم أشاهد حالة طرد مثل التي تعرض لها علي هزازي، الخطأ الذي تسبب به هزازي لا يتجاوز منحه بطاقة صفراء.

وأكمل: الروح والرغبة لتحقيق الإنتصار كانت موجودة لدى اللاعبين، لكن الجميع يعرف لماذا خسرنا اللقاء.

وواصل: كنا نعرف أن النصر يعاني في الكرات التي تلعب وراء خط دفاعهم، لكننا أفتقدنا للمهاجم الذي ينهي الفرص في الشباك

وأتم جيرارد حديثه قائلا: أنا سعيد بخبر اعلان استراليا عدم رغبتها بالتقدم لإستضافة كأس العالم 2034، هذا يزيد من حظوظ السعودية بإستضافة البطولة، وإذا ما تم هذا الأمر أعتقد أنها ستكون كأس عالم رائعة.