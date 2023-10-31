نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فيفا يعلن استضافة السعودية لكأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه تم إغلاق باب استقبال الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد السعودي هو الوحيد الذي ترشح الاستضافة كأس العالم 2034.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قد أعلن اليوم الثلاثاء، أنه لن يترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وهو ما أتاح الفرصة للمملكة العربية السعودية لتنظيم المونديال.

وبدأت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة العمل على استضافة كأس العالم 2034، بعد تنظيم العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.