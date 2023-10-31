نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال كاسترو عقب مباراة النصر والاتفاق؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث لويس كاسترو مدرب فريق النصر، عن مباراة فريقه اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، ضد نظيره الاتفاق في منافسات بطولة كأس الملك السعودي.

النصر يخطف الفوز من الاتفاق في مباراة الأخطاء التحكيمية

وفاز فريق النصر على نظيره الاتفاق بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي.

وشهدت مباراة النصر والاتفاق اليوم في منافسات بطولة كأس الملك السعودي، طرد لاعب النصر تاليسكا، وقبله طرد علي هزازي لاعب الاتفاق.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم: مجملًا كنا نستحق الفوز أمام فريق ومدرب محترمين.

وتابع: رغم أننا لعبنا ناقصين من نهاية الشوط الأول، إلا أن الاتفاق لم يصل في الشوط الثاني لمرمى فريقي إلا مرة واحدة، كما أننا كنا الأفضل في الأشواط الإضافية.

وأضاف: أنا لا أعلق على حديث زملائي المدربين، ولا أعرف ماذا قال جيرارد، وأظن أن لدينا ضربتي جزاء، كما أن هدف تاليسكا صحيح.

وواصل مدرب النصر: بعد طرد تاليسكا فكرت بالمباراة التي انتصرنا فيها على الهلال، وأنا على ثقة كبيرة في اللاعبين، لعبنا آخر 15 مباراة انتصرنا في 14.

وأكمل: قلت لحكم المباراة بين شوطي المباراة أن سبب إلغاء هدف تاليسكا غير صحيح، لأنه لو لم يحتسبه، يجب أن يعلن عن ضربة جزاء لصالح رونالدو، الفرق الآخرى تحصل على ضربات الجزاء بسهولة، بينما نحن الحكام لا يعودون لتقنية VAR.

وزاد: تاليسكا ليس سهلًا استفزازه، كانت ردة فعله بسيطة في لقطة طرده بالبطاقة الحمراء.

وأتم كاسترو حديثه قائلا: لا نخشى مواجهة أي فريق، لأننا يجب أن نلعب بعقلية الفوز، سنكمل معركتنا مثلما فعلنا اليوم، وأنا سعيد بالفوز الذي حققناه، ودعم الجماهير الكبير التي ساندتنا في المدرجات.