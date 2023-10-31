صن داونز يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز تدريباته مساء اليوم على ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي.

رولاني موكوينا يطلب من لاعبي صن داونز التركيز في المباراة

طلب رولاني موكوينا المدير الفني لنادي صن داونز من لاعبي الفريق بضرورة التركيز في مباراة الأهلي من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وصلت بعثة صن داونز إلي القاهرة صباح اليوم قادمًا من جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي.

وحقق صن داونز من نظيره الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز لمواجهة الأهلي ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.