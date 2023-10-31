نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة مغلظة تنتظر طارق حامد في الدوري السعودي بعد إشارته المشينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الحديث حول الأزمة التي أثارها الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي، بعد إشارته المشينة خلال مواجهة الخليج في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

طارق حامد قام بإشارة خارجة بعد أن سدد ركلة الجزاء في شباك الخليج، خلال المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الملك وانتهت بخسارة ضمك بركلات الترجيح بنتيجة 5-6.

وقررت إدارة نادي ضمك السعودي فتح تحقيق مساء اليوم الثلاثاء، مع طارق حامد من أجل بحث أسباب الأزمة وملابساتها، قبل أن تقوم بتوقيع عقوبة انظباطية داخلية عليه.

كما أن طارق حامد تنتظره عقوبة من لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تصل لايقافه لأكثر من 6 مباريات متتالية، بعد التحقيق في الواقعة.

وكان طارق حامد قد ارتكب مثل هذا الفعل بقميص الاتحاد في بطولة كأس الملك، في الموسم الماضي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب الدولي المصري أنه في حال تم توقيع عقوبة قاسية عليه قد يعود حينها إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.