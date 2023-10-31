نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقصاء رفاق رياض محرز.. هزيمة قاسية لـ الأهلي في كاس الملك أمام أبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس الملك.

أحداث مباراة الأهلي وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

سجل أحمد عبده جابر أول أهداف اللقاء لصالح فريقه أبها في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 2+45، بعد ركلة ركنية، نفذها سعد بقير بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها توكو إكامبي برأسية ثم تابعها جابر برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز رياض محرز لاعب الأهلي هدف التعادل لصالح الملكي في الدقيقة 8+45 عن طريق ركلة جزاء، نفذها محرز بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتحصل زكريا سامي لاعب أبها في الدقيقة 53 على بطاقة حمراء، بعد التدخل العنيف على قدم روبرتو فيرمينو.

ونجح توكو إكامبي في تسجيل الهدف الثاني لصالح أبها في الدقيقة 67، بعد متابعته لكرة طولية ثم راوغ المدافع روجر إيبانيز داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى وسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى، مرت من بين أقدام الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أبها في الدقيقة 71، سجله توكو إكامبي، وذلك لوجود خطأ على فرانسوا كامانو.

وأجرى ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 75، حيث خرج فرانك كيسي ليشارك بدلًا منه علي الأسمري.

ومنعت العارضة هدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 79، بعد تسديدة صاروخية من علي الأسمري من خارج منطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ثانية في وجه فرانسوا كامانو لاعب أبها ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 4+90.