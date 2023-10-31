نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد أبها اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي وأبها بخسارة الملكي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

أهداف مباراة الأهلي وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

افتتح أحمد عبده جابر أول أهداف اللقاء لصالح فريقه أبها في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 2+45، بعد ركلة ركنية، نفذها سعد بقير بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها توكو إكامبي برأسية ثم تابعها جابر برأسية أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل رياض محرز لاعب الأهلي هدف التعادل لصالح الملكي في الدقيقة 8+45 عن طريق ركلة جزاء، نفذها محرز بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز توكو إكامبي الهدف الثاني لصالح أبها في الدقيقة 67، بعد متابعته لكرة طولية ثم راوغ المدافع روجر إيبانيز داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى وسدد كرة أرضية بالقدم اليسرى، مرت من بين أقدام الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك في منتصف المرمى.