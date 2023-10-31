نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. جاهزية شيكابالا وعودة المدب للمران ومدرب الأهلي على رادار البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

شيكابالا جاهز لمواجهة زد

واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب الترسانة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمباراة الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهد المران الجماعي انتظام اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك بعد التخلص من الإصابة والمران التأهيلي أمس.

وغاب اللاعب مصطفى شلبي عن مران الفريق الجماعي اليوم، واستكمل برنامجه العلاجي والتأهيل من أجل العودة للمشاركة في المباريات المقبلة.



عودة المدرب لتدريبات الفريق

عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، إلى ممارسة عمله مرة أخرى والإشراف على تدريبات الفريق اليوم.

وغاب الكولومبي أمس عن مران الفريق الأبيض، وذلك نظرا لسفره إلى بلاده للاطمئنان على أسرته، بعد الحصول على أذن من إدارة الزمالك.

مدرب الأهلي على رادار البيت الأبيض

دخل مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك في الفترة المقبلة، حال رحيل أوسوريو عن القلعة البيضاء في حالة استمرار تذبذب النتائج والمستوى الفني للفريق.

ويأتي الجنوب أفريقي على رأس قائمة المرشحين بقوة، لعدة أسباب، أبرزها:

تولي طارق مصطفى مسئولية القيادة الفنية لفريق البنك الأهلي، وكذلك اقترابه من ترك العمل في الدوري الإماراتي، حسبما أشارت تقارير صحفية نشرتها "thesouthafrican".