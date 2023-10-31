نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. جاهزية الثنائي واستمرار غياب الثلاثي ودعم الخطيب والجوكر في عقل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

جاهزية الثنائي واستمرار غياب الثلاثي

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق صنداونز الجنوب أفريقي غدا.

وشارك في المران الجماعي كل من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، وكذلك لاعب الوسط المحوري إمام عاشور.

واستمر غياب الثلاثي كل من، عمرو السولية ومحمود متولي واللاعب كريم فؤاد عن المران الجماعي للفريق، ومن ثم الغياب عن قائمة الفريق لمباراة صنداونز غدا.

الخطيب يؤازر الفريق قبل مواجهة الغد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الختامي لمباراة الغد.

وناشد الخطيب اللاعبين والجهاز الفني بضرورة تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، وكذلك لإسعاد جماهير الفريق الحاضرين في مباراة الغد.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي بين فريق الأهلي ونظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي في الثامنة من مساء الغد على ستاد القاهرة الدولي.



الجوكر في عقل كولر

يدخل اللاعب أكرم توفيق حسابات المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، وذلك من أجل الدخول في التشكيل الأساسي لمباراة الغد.

ودفع كولر باللاعب أكرم توفيق في المباراة الماضية أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي، والتي انتهت بفوز فريق صنداونز بهدف نظيف.



شباب الأهلي يفوز على المحلة

نجح فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2005 من قلب الطاولة على فريق غزل المحلة وتحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب النادي الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

ووصل فريق الأهلي مواليد 2005 إلى النقطة 20 في جدول ترتيب بطولة الجمهورية للناشئين، تحت قيادة المدرب حسن محمد.