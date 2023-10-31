نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحسم مستقبل مولر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على تصريحات كريستوف فروند المدير الرياضي لبايرن ميونخ التي كشف فيها عن موقف النادي البافاري من تجديد عقد نجم الفريق الألماني توماس مولر.



وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن عقد مولر البالغ من العمر 34 عامًا مع بايرن ميونخ ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مما يعني أن كولر يمتلك حرية التوقيع لأي نادي آخر بدايةً من يناير المقبل أي بعد نحو شهرين من الآن.



ونقل رومانو تصريحات فروند التي قال فيها: "يمثل مولر جزءًا مهمًا جدًا من الفريق. ستجمعنا محادثات خلال الأسابيع القليلة القادمة لكن الأمر يعتمد أيضًا على تخطيط توماس لمستقبله".



وأفاد فابريزيو رومانو بأن مولر يعتبر من خريجي أكاديمية بايرن ميونخ وقد تم تصعيده رسميًّا إلى الفريق الأول في النادي في عام 2009 وذلك وفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي.



وألمح فابريزيو رومانو أن مولر خاض أكثر من 670 مباراة مع بايرن ميونخ وساهم في 497 هدفًا، حيث سجّل 236 هدف وصنع 261 تمريرة حاسمة.



وأوضح فابريزيو رومانو أن مولر مثل جزء مهم في تشكيلة منتخب ألمانيا لسنوات طويلة وقد كان جزءًا من قائمة المانشافت المُتوجة بكأس العالم 2014 بالبرازيل.