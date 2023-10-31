ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على استاد القاهرة الدولي غدًا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة عاشور وعبدالقادر.. قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز غدًا في الدوري الأفريقي في المقال التالي

محمد يوسف

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