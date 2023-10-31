نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة عاشور وعبدالقادر.. قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز غدًا في الدوري الأفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مدرب على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على استاد القاهرة الدولي غدًا.
انتهت مباراة الذهاب بفوز صن داونز بهدف نظيف علي الاهلي في جنوب افريقيا.
وجاء قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز علي النحو التالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.