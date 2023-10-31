الرياضة

عودة عاشور وعبدالقادر.. قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز غدًا في الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مدرب على قائمة لمواجهة صن داونز في إياب  نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على استاد القاهرة الدولي غدًا.

انتهت مباراة الذهاب بفوز صن داونز بهدف نظيف علي الاهلي في جنوب افريقيا.

وجاء قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز علي النحو التالي:-

‏حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

‏خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

‏خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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