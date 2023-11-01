سالم الدوسري يسجل رقما مميزا للسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - حصد سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، جائزة أفضل لاعب في اسيا، في فعاليات الاحتفال السنوي، لجوائز الاتحاد الاسيوي.

وأدى الدوسري موسم قوي، على الرغم من عدم تتويج ناديه باللقب، فالهلال قد حصد الميدالية الفضية في مونديال الأندية، إضافة لمشاركة مميزة في كأس العالم قطر 2022.

السعودي رقم ستة

الدوسري احتل المركز السادس، في قائمة اللاعبين اللذين حصدوا جوائز الأفضل في اسيا.

وجاءت جائزة الدوسري، بعد كل من سعيد العويران ونواف التمياط، وحمد المنتشري، وياسر القحطاني، وناصر الشمراني.

وعلق اللاعب بعد التتويج: "هذا ليس نهاية المطاف،اليوم أحد أهدافي تحققت".

واختتم: "سأعود يوما من الأيام في هذا المكان للمنافسة على الجائزة".