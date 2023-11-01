نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أول ظهور لأحمد مرتضى منصور بعد انتخاب مجلس حسين لبيب.. رسالة هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق آخر تطورات ملف فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، في أحدث ظهور له بعد انتخاب مجلس حسين لبيب.

أحمد مرتضى منصور يعلن البدء في بناء فرع الزمالك الجديد

وكتب أحمد مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "مبروك أول صبه خرسانية لأول مبنى في أرض أكتوبر لفرع نادي الزمالك".

ووجه أحمد مرتضى منصور رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب بالقول: "أتمنى من المسؤولين في الإدارة زيارة الموقع والتواصل مع الشركة المنفذة شركة وادي النيل والاستشاري شركة كوزموس".

وتولى أحمد مرتضى منصور ملف إنشاء فرع النادي الجديد وستاد الزمالك في عهد مجلس إدارة مرتضى منصور والذي تقدم باستقالته منتصف أغسطس الماضي.

وفي سياق متصل، أسند حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ملف إنشاء فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر إلى هشام نصر نائب رئيس النادي.

ووعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض، بالانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من فرع السادس من أكتوبر بعد ثمانية عشر شهرًا من الآن.