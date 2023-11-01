نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الليجا 2023-2024 قبل مباريات الجولة الـ11 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم « دوت الخليج الرياضي» جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل انطلاق مواجهات الجولة الحادية عشر من عمر الليجا، حيث يتنافس كافة اللاعبين لحصد جائزة الهداف.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني

الجمعة 3 نوفمبر 2023:-

لاس بالماس× أتلتيكو مدريد: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

السبت 4 نوفمبر 2023:-

أوساسونا× جيرونا: الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

ريال بيتيس× ريال مايوركا: الخامسة والربع بتوقيت القاهرة

سيلتا فيغو× إشبيلية: السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

ريال سوسيداد× برشلونة: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الأحد 5 نوفمبر 2023

ألافيس× ألميريا: الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة

فالنسيا× غرناطة: الخامسة والربع عصرا بتوقيت القاهرة

فياريال× أتلتيك بيلباو: السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

ريال مدريد× رايو فاليكانو: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الإثنين 6 نوفمبر 2023

خيتافي× قادش: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني

1- جود بيلينجهام- ريال مدريد 10 أهداف

2- أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد- 7 أهداف

3- ألفارو موراتا- أتلتيكو مدريد- 6 أهداف

4- ميكيل أويارزابال- ريال سوسيداد - 6 أهداف

5- جيرارد مورينو- فياريال- 6 أهداف

6- روبرت ليفاندوفسكي- برشلونة- 5 أهداف

7- تاكيفوسا كوبو- ريال سوسيداد - 5 أهداف

8- خوسيلو- ريال مدريد- 5 أهداف

9- بريان- جرناطة- 5 أهداف

10- بورخا مايورال- خيتافي- 5 أهداف

11- أرتيم دوفبيك- جيرونا- 5 أهداف

12- هوجو دورو- فالنسيا- 5 أهداف

13- ألكسندر سورلوث- فالنسيا- 5 أهداف

14- إينياكي ويليامز- أتلتيك بلباو- 4 أهداف

15- فيدات موريكي- ريال مايوركا - 4 أهداف

16- لويس سواريز- ألميريا - 4 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الاسباني

تنقل مبارايات الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.