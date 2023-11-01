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أحمد جودة - القاهرة - 4 حالات طرد و7 كروت صفراء حصيلة فوز مثير للصيد على تلا بكأس مصر

شهدت مباراة مركز شباب تلا ونادي الصيد بالدقي فوز الصيد بهدفين مقابل هدف بالدور التمهيدي الأول لكأس مصر.

تقدم الصيد بهدف في الشوط الأول عن طريق محمد فريز بسبوسة من انفراد بالحارس.



وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من تصويبة أرضية في المرمى.

ونجح محمود عبد الحفيظ لاعب تلا في تقليص الفارق بهدف لفريقة من ضربة رأس متقنة في المرمى.

وحاول تلا إحراز هدف التعادل دون جدوى ليتأهل الصيد للدور الثاني ويودع تلا الكأس مبكرا.

وشهد الشوط الثاني من اللقاء عدد من حالات الطرد من جانب الحكم المنياوي محمد عبد الظاهر حيث قام بطرد محمد السيد من تلا ومحمد علاء الدين من الصيد وطرد اسلام قطب من دكه بدلاء تلا والسيد عبد الغفار مدرب تلا في الدقيقة 27 للشوط الثاني.

كما أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمجموعة من اللاعبين بالشوط الثاني هم، أحمد الغنام وأحمد الشافعي ومحمود عبد الحفيظ واسلام قطب من تلا بجانب محمد فريز ومحمد مجدي ويوسف شريف من الصيد.

جاء تشكيل فريق تلا يضم أحمد تايسون وخالد الضبع وأحمد مستيك واسلام قطب وأحمد الشافعي وأبو بكر ومحمد السيد حبيبه وعمر النيجيري وعبد الرحمن كوكو ومحمود عبد الحفيظ ومحمد سمير.

وجاء في بدلاء تلا، كلا من، نور مصطفى الهواري ومحمد رمضان حتاته وسعيد كمال المشد وأحمد الغنام وإبراهيم مصطفى ومحمد سعد ومحمد الصغير وأحمد سايكو ونادر سيد.

وخاض الصيد المباراة بتشكيل مكونا من، معتز عبد المعز ويوسف شريف ومحمد علاء الدين وأحمد موسى ويوسف هاني ومحمد عبد التواب وحسين أحمد وأحمد فريد ومعاذ أشرف واسلام كامل ومحمد سمير.

وفي البدلاء، تواجد كلا من، محمد حازم وعمر ياسر ومحمد مجدي ومحمد سيف الدين وحسن يحيى ومحمد يحيى ومحمد أحمد سيد وأحمد هشام وأحمد طارق.

أدار اللقاء الحكم المنياوي محمد عبد الظاهر عاونه ابراهيم مصطفى ومصطفى كامل وراقب الحكام عبد الفتاح عريشة ومراقب المسابقات محمد محيسن.