نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل مباريات الجولة الـ11 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم « دوت الخليج الرياضي» في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل انطلاق مواجهات الجولة الحادية عشر من الليجا هذا الموسم 2023-2024.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني للموسم الحالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، ويقع برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة الـ11

1- ريال مدريد- 28 نقطة

2- جيرونا- 28 نقطة

3- برشلونة- 24 نقطة

4- أتلتيكو مدريد- 22 نقطة

5- ريال سوسييداد- 18 نقطة

6- أتلتيك بيلباو- 17 نقطة

7- رايو فاليكانو- 16 نقطة

8- فالنسيا- 14 نقطة

9- ريال بيتيس- 14 نقطة

10- أوساسونا- 13 نقطة

11- خيتافي- 11 نقطة

12- لاس بالماس- 11 نقطة

13- إشبيلية- 9 نقاط

14- فياريال- 9 نقاط

15- قاديش- 9 نقاط

16- ديبورتيفو ألافيس- 9 نقاط

17- ريال مايوركا- 8 نقاط

18- سيلتا فيجو- 6 نقاط

19- غرناطة- 6 نقاط

20- ألميريا- 3 نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الاسباني

تنقل مبارايات الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.