نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك لـ "دوت الخليج الرياضي": كولر مبسوط بعد الخسارة أمام صن داونز والأهلي يمتلك شخصية لم تظهر ولكنه قادر على التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن شخصية النادي الأهلي لم تظهر في مباراة الذهاب أمام صن داونز ببطولة الدوري الأفريقي.

وقال صالح في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "المباراة صعبة جدا على النادي الاهلي، حيث أن صن داونز فريق كبير بيلعب كرة على الارض، فضلًا عن أنه من افضل الفرق في إفريقيا".



وتابع: "الأهلي فريق كبير نتمنى يكسب هنا في استاد القاهرة، لكن هناك الاهلي لعب في تراجع شوية أو بالتأكيد كان هناك مساحات بشكل كبير حتى لا يسكن شباكه أهداف كثيرة، وهو أخذ اللي عايزه كان يحتاج فقط التعادل كان بيلعب على التعادل، لكن السيناريو اختلف ودخل في شباك الاهلي هدف، وعليه أن يحذر من صنداونز هنا ويسجل أهداف ويحافظ على شباكه نظيفة".



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وواصل: "المنطقة الأمامية لصنداونز صعبة جدا حتى النواحي الهجومية عندهم الاربعة الرباعي اللي فوق الجناحين وفي نص الملعب بيمتلكوا نص الملعب بشكل كبير جدا جدا بيلعبوا كرة على الارض سريعة جدا، فهو جماعي ليس فردي".



وعن منتصف ملعب الأهلي تطرق بحديثه قائلًا: "غياب إمام عاشور عن نص الملعب كان له أثر على الأهلي، وبدأ التشتت في هذه المنطقة وبالتالي تراجع مستوى النادي الاهلي، لكن نتمنى ان الاهلي يتماسك كان يسير بشكل كويس لفترة طويلة جدا".



وعن سؤاله هل صن داونز أصبح عقدة الأهلي قال: " نتمنى مباراة صن داونز يكون الأهلي متماسك الأعصاب لأن اللاعبين بيكونوا في حالة توتر، وهذا لان اي لقاء ضد صنداونز ينتهي دائمًا لصالح الجنوب أفريقي، صنداونز لم يشكل عقدة بالمعنى الحرفي للأهلي بيعملوا حساب كبير جدا لصنداونز، لازم شخصية الاهلي تبقى موجودة في ماتش صن داونز غدًا؛ لان الأهلي فريق كبير له شخصية لم تظهر في المباراة الماضية، لاحظنا تراجع كبير جدا جدا".



وأردف: "مستر كولر أراد أن يخرج بأقل الأهداف، لأنه لعب هناك في وقت سابق ودخل شباكه خمسة أهداف وهو عايز يقفل الجيم بشكل كبير ويخرج بأقل الخسائر، لكن الفرق الكبيرة لازم على ارضها تقدر تعوض وتحرز أهداف، ومن جهة صن داونز يجب أن يُغلق هنا المساحات حتى لا يسكن شباكه أي هدف من الأهلي".

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واستطرد: "كولر هيغير في تشكيلة الاهلي، اعتقد ممكن امام عاشور فقط اللي هيدخل في نص الملعب ممكن لو هيلعب، إمام لاعب مميز جدا وكنت اتمنى أيضًا حسين الشحات كان ماشي بشكل كويس جدا، حسين بيصنع هدف وبيحرز اهداف وكان ماشي كويس، ليه يقعد ويخرج من التشكيل الأساسي، وهو كان عامل فارق مع الفريق الفترات الماضية، وفايق بلغة الكورة لما يقعد وميلعبش انت بتقلل هذه الجبهة وهي كانت جبهة مميزة جدا وانت قللتها، قللت الخطورة على فريق الخصم، أتمنى كولر ينزل اللاعيبة الفايقة بلغة الكورة ويحط الناس اللي تقدر تعمل له الفرق وتكسبه".

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وأكمل: "بالتأكيد كولر مبسوط بعدم الخسارة بأهداف كثيرة في المباراة الماضية، هتكلم بحسابات كولر انا كنت اتعادل واجي اكسب هنا اكسب واحد صفر اتنين صفر على قد ما اقدر احرز اهداف، لكنه لم يحسب حساب ان هدف يسكن شباكه، هذا صعب الامور، لكن الاهلي فريق كبير قادر على التسجيل هنا، خاصة المباراة هتكون على ارضك في مصر هنا، غدًا في تمام الساعة الثامنة، اتمنى ان يحالف الأهلي التوفيق ويقدر ياخد المباراة ويكسب بفارق اهداف ويقدر يتخطى هذه المرحلة".



هل للحكام دور في تأهل فريق للنهائي؟

وأتبع قائلًا: "خلينا نكون متفقين أن أخطاء الحكام وأردة مثل خطأ المدرب واللاعب، فجميعها لعبة كرة القدم بها أخطاء من كل المنظومة اللي موجودة الفنية أو التحكيمية، وهذا وارد في عالم كرة القدم، وحتى في وجود الڤار هناك أخطاء يعني الناس قاعدة في الڤار بيتفرجوا وبيشوفوا بعينيهم وبيغلطوا، فما بالك بالحكم اللي بيبقى في ارض الملعب، نتمنى ان هذه الأخطاء تقل في افريقيا لان الموضوع صعب في التحكيم".



واختتم حديثه مشددًا: " الأهلي قادر على التأهل لكن المباراة صعبة، ويجب أن لا ننسى أن فريق كبير يلاعب فريق كبير مثل صن داونز فريق كبير جدا جدا كل خطوطه ممتازة، ويجب أن لا نتخطى الغيابات في المباراة الماضية كان في غيابات، وأعتقد في وجودهم الأمور ستتصعب أكثر على النادي الاهلي، لكن نتمنى الأهلي يكون في حالته الطبيعية ويفوز بالمباراة".