نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مواجهات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في كأس الرابطة الإنجليزية، وتعد أبرز مباريات اليوم هم آرسنال ضد وست هام، تشيلسي ضد بلاكبيرن، ليفربول ضد بورنموث، مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق الواحد من شهر نوفمبر الجاري في دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية.

ما هي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية؟

وست هام ضد آرسنال – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد بلاكبيرن – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث ضد ليفربول – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون ضد بيرنلي – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون ضد فولهام – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد – في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس الرابطة

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023، عبر قنواتها المشفرة.