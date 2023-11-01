نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني في حوار مع "دوت الخليج الرياضي": لا الأهلي محتاج حد يجامله ولا صن داونز وإغلاق المساحات طريق كولر للتأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الحميد بسيوني، لاعب الزمالك السابق، والمدير الفنى لطلائع الجيش حاليًا، أن الأهلي سيتأهل للنهائي أمام صن داونز، وكشف نقاط القوة والضعف لدى الأحمر.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات خاصة ل'دوت الخليج الرياضي"، عن توقعاته لمباراة الأهلي ضد صن داونز:" الأهلي سيفوز ويتأهل للمباراة النهائية بإذن الله".

وعن نقاط القوة والضعف لدى الأهلي وصن داونز:

أعرب:" الأهلي لديه سرعات ممتازة لم يستغلها في المباراة الماضية في الشق الهجومي عندهما يلعب كهربا، بالإضافة لحسين الشحات في المنطقة الهجومية لديهم مرونة تكتيكية جيدة ولامركزية في الاداء تجعلهم لهم أفضلية، وخاصة إن صن داونز بيلعب كورة هجومية مبيقفلش دفاعاته كويس، فبالتالي هيلاقي المساحات اللي يقدروا يشتغلوا فيها صح، كل المطلوب ان خط ضهر النادي الأهلي يبقى متقارب ومتماسك لانهم لديهم خط هجوم قوي وخط وسط قوي جدًا".

ما هو المطلوب من الأهلي لتخطي عقبة صن داونز للتأهل؟

وأكمل: "بالهدوء والتركيز وإغلاق المساحات مثلما اغلق كولر عليهم في المباراة الماضية، لعب على الناحية الدفاعية بشكل جيد جدًا، حتى الهدف جاء بتصويبة من خارج ال١٨، فيما يجب على النادي الأهلي ليتخطى صن داونز إنه يعمل على الشق الهجومي وان اللاعبين يقوموا بالواجبات الخاصة به، لانهم لم يتعاملوا بالشق الهجومي في المباراة الأولى كما يجب أن يكون، لو اشتغلوا شغلهم الطبيعي الأهلي يقدر يوصل لمرمى صن داونز وخاصة أنه بيلاعب فريق مش بيتكتل دفاعيا ولكنه بيلعب كورة مفتوحة كورة هجومية مفتوحة".

وتحدث بسيوني عن تشكيلة الأهلي غدًا لكولر: "ممكن يكون التغييرات في أضيق الحدود، ومن وجهة نظري حسين الشحات يجب أن يكون له دور من البداية شايف أن بيرسي تاو في الناحية الأخرى، ويشارك في المباراة لاعب أخر غير صلاح وموديست في الشق الأمامي سواء كهربا أو يلعب بثلاثة في وسط الملعب عندهم مرونة تكتيكية في وسط الملعب".

هل خسارة الأهلي في المباراة السابقة تؤثر بالسلب على مباراة اليوم؟

أشار: " الأهلي لم يخسر خسارة اتنين تلاتة إنما بهدف مقابل لا شئ بتسديدة من خارج ال١٨، وفي قلب جنوب إفريقيا والساعة الثالثة عصرًا، وفي وسط جماهيره، فنتيجة عادية جدًا، إنما الأهلي قادر هنا على تخطى صن داونز بأكثر من هدفين إن شاء الله. إن شاء الله".

هل فريق صن داونز شكل عُقدة للأهلي؟

أستطرد: " الموضوع عادي جدًا يمكن بس نتيجة الخمسة هي اللي في أذهان الجماهير، إنما عادي الأهلي ليس لديه عقدة ولا أي شيء، بدليل ان الأهلي بطل تفريقيا، وصن داونز لم يحصل على أي بطولات، وعندما كسب الأهلي مين اللي اتأهل؟ ومين اللي خد البطولة؟ الأهلي.. العقدة دي لما يكون بيمنعني عن اني أفوز في البطولات".

وأشار بسيوني: "إحنا في حرس الحدود كنا مطلعين صن داونز وكاسبينه ومخرجينه برة بطولة مرة واتعادلنا هناك صفر _صفر وكسبناهم عندنا اتنين واحد، هي فرقة قوية وفرقة جميلة وبتقدم كورة ممتعة، لكن الأهلي قادر على التأهل أن شاء الله".

واختتم مشددًا على أن الحكام لهم دور كبير في أي مباراة، متمنيًا أن يكون التحكيم الإفريقي متميز خلال مباراة الأهلي وصن داونز، ويعطي كل ذي حق حقه وخلاص يعني لا الأهلي محتاج حد يجامله، ولا صن داونز محتاج حد يجامله، وسيفوز المارد الأحمر ويتأهل.