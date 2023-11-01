مهيب عبد الهادي يكشف موقف أوسوريو في حالة الهزيمة من ببراميدز بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف خوان كارلوس أوسوريو في حالة الهزيمة من بيراميدز في كأس مصر.

موقف أوسوريو في حالة الهزيمة من بيراميدز

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج" اللعيب" على قناة "أم بي سي مصر": "في حالة هزيمة الزمالك من ببراميدز سيرحل خوان كارلوس أوسوريو والبديل مصري يبدرب في الدوري وليس من أبناء نادي الزمالك".

واصل نادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وخسر الزمالك من نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الزمالك وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.