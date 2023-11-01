نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف ناصر محترف مصري جديد فى اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل يوسف ناصر لاعب منتخب مصر للناشئين ونادي وادي دجلة السابق إلى نادي giouchtas fc اليوناني (الفريق الأول) في صفقة إنتقال حر وبعقد إحتراف لمدة موسمين.

يوسف ناصر يجتاز الفحص الطبي

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يشارك اللاعب في المباريات الرسمية قريبًا.

وسيرتدي يوسف القميص رقم 2 في صفوف الفريق اليوناني.

ويرغب اللاعب المصري فى الظهور بصورة مميزة حتي يتم اختياره خلال المرحلة المقبلة مع منتخب مصر للشباب الذي يقوده وائل رياض والذي يستعد لبطولة دورة شمال إفريقيا.