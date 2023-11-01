موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - يتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة لانطلاق أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

ويلتقي فريق المان يونايتد بنظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويشهر الحكم صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

وستبث أحداث المباراة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.