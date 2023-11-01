نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم أهل غزة.. قميص أحمد فتحي يدخل مؤسسة أبشر الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة أبشر الخيرية، تبرع أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، بقميصه في مزاد يذهب ربحه لدعم أهل غزة.

وكتبت المؤسسة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور جاء مضمونه "اللهم بارك اللهم بارك، تحت مبادرة مساعدتك بتفرق، كانت مفاجأة إن من أول الكباتن اللي قررت تشارك معنا وتدعمنا كابتن أحمد فتحي".

وتابعت: "قرر التبرع بتشيرت المنتخب بتاعه لمزاد خيري الهدف منه تجهيزات القافلة رقم اثنين لاهالي غزة، وعلشان ناس كتير بتحب أحمد فتحي قررنا نعمل المزاد لأعلى سعر يبدأ من 5 الاف جنيه".

واستكمل: "جميع فلوس المزاد هتكون لصالح اهالي غزة وهتوصل كمساعدات طبية وغيره".

أحمد فتحي ليس الأول

ولم يكن نجم بيراميدز هو الأول، حيث سبقه طارق حامد لاعب نادي ضمك السعوي.

وأيضا تبرع الاهلي بقميصه الموقع من اللاعبين، لمؤسسة مرسال، لصالح القضية الفلسطينية.