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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام أحداث مباراة آرسنال ووست هام يونايتد، عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام يونايتد

وتنقل أحداث مباراة آرسنال ووست هام يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.