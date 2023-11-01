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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد

ومن المتوقع أن يعتمد إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على تشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، جوني إيفانز.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكسل

ويحل نيوكاسل ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الموافق الحادي من شهر نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

وذلك عند عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.