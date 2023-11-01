نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خيانة للأحمر".. الزمالك يعلن موعد رحيل أوسوريو ومدرب الأهلي أبرز المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مجلس إدارة نادي الزمالك، مهلة وفرصة أخيرة للحكم النهائي على المدرب الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الفارس الأبيض، بعد تراجع النتائج والأداء في الفترة الأخيرة.

وتلقت القلعة البيضاء هزيمة في آخر مبارياتها بالدوري المصري الممتاز، أمام نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.

الزمالك يحسم مصير أوسوريو وموسيماني قريب

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمناقشة ملف رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال اجتماعه الأخير".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " يوجد حالة غضب وعدم اقتناع من جانب إدارة الزمالك على أداء المدرب والسفريات المتكررة له، وسوف يتم منحه فرصة حتى مباراة بيراميدز في كأس مصر".

وأختتم أمير هشام: "بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي والأهلي السابق بجانب اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز السابق، أبرز المرشحين لقيادة الفريق، وتم استبعاد باتريس كارتيرون من الترشيحات".