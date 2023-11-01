نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يفاوض هدف الزمالك والأخير يرد.. تجديد عقد شيكابالا وميسي يثير الجدل والسعودية تستضيف كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ويأتي ملخص أخبار الرياضة اليوم وفق ما يلي:

الأهلي يفاوض هدف الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع وكيل أعمال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أبلغ النادي وإدارته بالموافقة على الانتقال إلى ملعب التتش، وأنها رغبته الأولى.

وكان علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، أعلن عن موافقة النادي علي بيع اللاعب في يناير المقبل، وسوف يتم النظر إلى العروض المناسبة ورغبة اللاعب لتحديد وجهته.

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الزمالك يرغب في التعاقد مع أسامة جلال

يرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التعاقد مع أسامة جلال في الانتقالات الشتوية القادمة.

لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية القادمة باللاعبين المميزين في حالة حل أزمة ايقاف القيد.

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حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمر كمال

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع إدارة فريق مودرن فيوتشر، من أجل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن حاليا الإدارة تعمل على حل أزمة القيد في النادي، وأن كل الغرامات التي تم توقيعها ضد النادي سيتم دفعها قبل الميركاتو الشتوي.

وتابع المصدر، بأن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر سيكون من ضمن أولويات تعاقدات الفريق بعد حل أزمة القيد.

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تفاصيل مفاوضات الزمالك لتمديد عقد شيكابالا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" لتمديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك كلف الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد بملف كرة القدم بالنادي الأبيض، على أن تكون الخطوة الأولى هي تمديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا تقديرًا لعطائه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل مع محمود عبد الرازق شيكابالا؛ لبدء مفاوضات تمديد عقده لموسم إضافي مع القلعة البيضاء.

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ميسي يثير الجدل بشأن تصنيفه باللاعب الأفضل في التاريخ

علق النجم العالمي ليونيل ميسي لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وانتر ميامي الأمريكي الحالي على تصنيفه باللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 للمرة الثامنة في تاريخه في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الإثنين.

وعندما سئل ليونيل ميسي عن أنه إذا كان أفضل لاعب في التاريخ قال:" كما قلت دائمًا، لا أعرف إذا كنت أفضل لاعب في التاريخ أم لا.

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فيفا يعلن استضافة السعودية لكأس العالم 2034

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه تم إغلاق باب استقبال الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي الثلاثاء، أن الاتحاد السعودي هو الوحيد الذي ترشح الاستضافة كأس العالم 2034.