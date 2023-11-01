مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر كل متابعي كرة القدم في الوطن العربي وإفريقيا وخاصة مصر، مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي الذي يقام لأول مرة هذا العام.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الأفريقي

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب الإفريقي اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على استاد "القاهرة الدولي"، كما يتسضيف الترجي التونسي نظيره الوداد المغربي على ملعب "رادس" في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتلقى المارد الأحمر في مباراة الذهاب خسارة من الفريق الجنوب إفريقي بهدف نظيف، بينما بنفس النتيجة فاز الفريق المغربي على الفريق التونسي.

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبدأ أحداث مباراة الترجي والوداد في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإفريقي

يمكنكم مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، عبر العديد من القنوات الناقلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهم أون تايم سبورت، أبوظبي الرياضية، بي إن سبورتس.