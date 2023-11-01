نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوز سالم الدوسري.. من هو أكثر لاعب تحقيقًا لجائزة أفضل لاعب داخل آسيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح السعودي سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال، في حصد جائزة أفضل لاعب داخل آسيا، وذلك خلال الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من هو أكثر لاعب تحقيقًا لجائزة أفضل لاعب داخل آسيا؟

وقدم سالم الدوسري عاما مميزا للغاية مع فريق الهلال السعودي على المستوى المحلي والقاري، وأيضا قاد منتخب السعودي في مونديال قطر 2022 الماضي لتقديم أداءًا مشرفا.

وقال سالم الدوسري بعد تتويجه بالجائزة؛ هذا ليس نهاية المطاف،اليوم أحد أهدافي تحققت، وسأعود يوما من الأيام في هذا المكان للمنافسة على الجائزة".

ويعد السعودي ماجد عبد الله لاعب النصر السابق، أكثر اللاعبين حصدا للجائزة في تاريخها برصيد 3 مرات، وأيضا يتقاسم معه الكوري كيم جو سونج القمة بنفس الرصيد من الحصول على الجائزة.

وسبق سالم الدوسري، 4 لاعبين حصدوا الجائزة وهم لاعبين في الهلال السعودي، أولهم نواف التمياط 2000، وياسر القحطاني 2007، وناصر الشمراني 2014، والسوري عمر خربين 2017.