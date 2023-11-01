نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشعار "جمهوره ده حماه".. اللاعب رقم 12 كلمة السر في إياب الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي مواجهة قوية أمام صن داونز، وذلك ضمن منافسات إياب دوري السوبر الافريقي والتي ستقام في تمام الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة.

مواجهات الفريقين فيها من الأحداث الدرامية، خصوصا بعد السقوط بخماسية نظيفة عام 2019، وخماسية مقابل هدفين في عام 2023.

وخلال السطور التالية نستعرض أكثر المواجهات شهرة بين الفريقين، والتي انطبق عليها شعار المارد الأحمر "جمهوره ده حماه".

جماهير الأهلي دائما في الموعد

في عام 2019 تلقت الجماهير صدمة السقوط بخماسية في بريتوريا، والتي تعني الإقصاء من دور ربع نهائي دوري الأبطال.

موقعة الإياب في القاهرة كانت على صفيح ساخن، فالأهلي أصبحت اماله ضعيفة في التأهل، الجمهور غاضب، وأسبوع عصيب.

لكن استاد الجيش في برج العرب كان شاهدا على ملحمة جماهيرية، فالجميع تواجد مشجعا ومساندا، الملعب امتلئ على اخره، والدخول كان مجاني انذاك في الساعات الأخيرة.

الأهلي تفوق بهدف نظيف، لكن لم يكن كافيا للتأهل، إلا أن انتهت بلقطة تاريخية، بعد تحية من الجمهور، وعهد من اللاعبين بالعودة لمنصات التتويج