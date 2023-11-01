اكتمل النصاب.. قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات دور ال16 من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهلت 8 أندية للدور المقبل الذي سيشهد منافسات نارية بين كبار أندية المملكة العربية السعودية.

قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وشهد دور ال16 عدة مفاجأت، ولكن كانت أبرزها خروج فريق الأهلي على يد أبها بعد الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

- الفيصلي

- الهلال

- النصر

- اتحاد جدة

- الخليج

- أبها

- التعاون

- الشباب

يذكر أن فريق الهلال هو حامل النسخة الماضية من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه في المباراة النهائية أمام فريق الوحدة عن طريق ركلات الترجيح.