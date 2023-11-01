نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فتوح وصبحي".. أزمة كبرى تضرب مفاوضات تجديد عقد نجمي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، حل ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في ظل وجود اهتمام كبير من مختلف الأندية على رأسها الأهلي في الحصول على خدمات بعض لاعبي الأبيض.

ويعتبر أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك ومنتخب مصر، أحد اللاعبين التي تضعهم إدارة الفارس الأبيض في أولوية تجديد العقود.

سليمان يفاجئ ثنائي الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تواصل مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الفريق، لتجديد عقودهم مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " رفض أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الدخول في مفاوضات مع وكيل اللاعبان أحمد يحيى، وأكد على رفضه التعامل معه وسيكون التفاوض بشكل مباشر".

وأختتم أمير هشام: " أحمد فتوح طالب أن يحضر خاله سمير موسى، مفاوضات تجديد عقد اللاعب القادمة، ولكن حتى الآن لم يحدد صبحي من ينوب عنه في التفاوض".