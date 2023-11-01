نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق يكشف خدعة موكوينا أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته الأخيرة لخوض المواجهة الحاسمة والصعبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي 2023.

وانتهت أحداث مواجهة الذهاب بين الفريقين، بهزيمة القلعة الحمراء بهدف دون رد، في بريتوريا.

حمادة صدقي يكشف موكوينا

وصرح حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق:" أن مؤتمر رولاني موكوينا مدرب صن داونز، كان رسالة واضحة تحتوي على العديد من الجوانب وكلها هامة للغاية، ليظهر وكأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي قبل المباراة".

وواصل صدقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "موكوينا أراد أن يثبت للجميع في المؤتمر بطريقة غير مباشرة، أنه ذاكر النادي الأهلي، بشكل كبير بالإضافة إلى أنه لعب على الجانب النفسي".

وأختتم حمادة صدقي: " تفاجئت من تصريحات المدرب، خاصةً أن أغلب المدربين لا تطلق تصريحات بهذا الشكل قبل ساعات من مباراة هامة، ولكن تحدثه عن المباراة بشكل مفصل يضع ضغط نفسي كبير على الأهلي".