هادي خشبة: كولر مطالب بأن يعيد الثقة للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - قال هادي خشبة نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر مطالب بأنه يعيد الثقة للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.

هادي خشبة: وجود محمود الخطيب في المران الختامي حافز ايجابي للاعبين

وصرح هادي خشبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب"، على قناة "أم بي سي مصر": "لاعبي الأهلي يجب أن يكونوا أكثر شراسة أمام صن داونز".

وأكمل: "لا بد من لاعبي النادي الأهلي تسجيل مبكرًا أمام صن داونز حتي لا تتصعب المباراة على لاعبي النادي الأهلي".

وتابع: "الكابتن محمود الخطيب حضوره في مران الختامي اليوم كان مهمة للغاية للتحفيز اللاعبين قبل مواجهة صن داونز".

وأضاف: "أفضل أن يبدأ مروان عطيه وإمام عاشور واليو ديانج في خط الوسط الهجومي مع رضا سليم".

واختتم: "صن داونز سيأمن دفاعاته وسيلعب على الهجمة المرتدة خاصة وأنه يمتلك سرعات ومهارات في خط الأمامي".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.