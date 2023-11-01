تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي الدوري الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع فريق صن داونز، اليوم الأربعاء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الافريقي.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي وصن داونز في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي

واستقر رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز على التشكيل الذي سيخوض به تلك المواجهة، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ريفالدو كوتزي - جرانت كيكانا - موسى ليبوسا.

خط الوسط: خوليسو موداو - مارسيلو أليندي - أوبري موديبا - عبد المنعم بوطويل.

خط الهجوم: ثابيلو ماسيكو - ثيمبا زواني - جاستون سيرينو.

ومن المتوقع أن يحدث تغير وحيد عن تشكيل مباراة الذهاب، حيث يشارك موسى ليبوسا بدلا من موكوينا، بسبب حصول الأخير على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب وتعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات.