نجم الأهلي السابق: من الصعب وجود أكرم توفيق أساسيا أمام صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي.

وأكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي وصن داونز ستكون صعبة للغاية، خصوصا بعد نتيجة لقاء الذهاب وزيادة الدوافع والحوافز لدى المنافس، مشيرا إلى أن الأهلي كان قادرا على تقديم مستوى أفضل في لقاء الذهاب، وكان الأهلي عليه الخروج بنتيجة إيجابية.

ماذا قال أحمد أبو مسلم عن مباراة الأهلي وصن داونز؟

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "يجب اختيار التشكيل الصحيح من جانب مارسيل كولر، والأنسب بكل تأكيد (محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، أليو ديانج وكوكا ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو".

وأضاف: "من الصعب مشاركة أكرم توفيق خصوصا بعد عودته مؤخرا من الرباط الصليبي، اللاعب يحتاج لبعض الوقت قبل المشاركة بصفة أساسية مع الفريق، يجب الصبر عليه والدفع به على فترات لحين الوصول لكامل فورمته الفنية والبدنية، ومع انخفاض مستوى محمد هاني ولكن يجب مشاركته بشكل اساسي".

وتابع: "أتوقع مشاركة محمد مجدي أفشة، خصوصا أن إمام عاشور عائد من الإصابة وقد يكون هناك حالة قلق، على أن يتم الدفع به بعد فترة معينة من اللقاء بعد جاهزيته، ولا نريد أن نخسر اللاعب سريعًا، خصوصا أن الكدمة التي تعرض لها كانت قوية، كما أن العنصر البدني لن يكون بنفس القوة، وأفشة لم يكن سيئا في الذهاب".

وواصل: "الأهلي يضم عناصر مميزة، وحظوظ الفريق عالية، وكولر عليه تحرير اللاعبين نوعًا ما، ولا أفهم وجهة النظر الخاصة بـ موديست، وحتى الآن لم نرى أي ميزة له في الوقت الذي يشارك فيه مع الفريق".

وأشار إلى أن فريق الأهلي عليه استثمار الجانب النفسي وقوة الجماهير والضغط بقوة على صن داونز، مع امتلاك لاعبي الفريق للروح العالية والقرار الجيد داخل الملعب، وألا يتم التسرع في المباراة وأن يكون لأصحاب الخبرات دور كبير داخل الملعب.

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي 2 - صفر والصعود لنهائي الدوري الإفريقي".