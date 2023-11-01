موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ساربروكن اليوم في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق بايرن ميونخ مع فريق ساربروكن، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ساربروكن

تُقام المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وساربروكن، في الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ساربروكن

وتقوم قناة دبي الرياضية بنقل أحداث بطولة كأس ألمانيا بشكل حصري عبر قنواتها على النايل سات، حيث سيقوم بالتعليق على هذة المباراة المعلق عبد الله السعدي.

وكان فريق بايرن ميونخ قد حقق انتصارا عريضا في مباراته الأخيرة أمام فريق دارمشتات، بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني.

يذكر أن لايبزيج هو بطل النسخة الماضية من عمر بطولة كأس ألمانيا بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب انتراخت فرانكفورت.