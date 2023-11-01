تشكيل نيوكاسل المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد

تبدأ أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع: كيران تربيير، دان بورن، فابيان شير، جمال لاسيليس.

خط الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف، جويلاينتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، جوردون، ألكسندر إيزاك.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها المشفرة.