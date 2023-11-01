القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الترجي والوداد في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي ضد نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي اليوم الأربعاء.

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الترجي والوداد

ويلتقي فريق الوداد المغربي مع نظيره فريق الترجي التونسي مساء اليوم في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وفاز فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف أمام نظيره فريق الترجي التونسي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الترجي التونسي ضد نظيره فريق الوداد اليوم الأربعاء:

المباراة تنقل على قناة أون تايم سبورت اتش دي 1.

المباراة تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

المباراة تنقل على قناة بين سبورت القطرية.

المباراة تنقل على قناة ssc الرياضية.

المباراة تنقل على قناة المغربية الرياضية TNT.