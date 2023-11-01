نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة حاسمة وقوية أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وكان فريق الأهلي قد تلقى الهزيمة على يد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي؛ بفيتوريا.

وانطلقت بطولة دوري السوبر الإفريقي، هذا الموسم بمشاركة 8 أندية، وهم الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني، وإنيمبا النيجيري، ومازيمبي الكونغولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون تايم سبورتس، أحد القنوات الناقلة لإذاعة مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم.