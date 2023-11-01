نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج ببيتك.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري؛ مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في الدوري الإفريقي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وكان فريق الأهلي قد تلقى الهزيمة على يد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي؛ بمدينة فيتوريا في جنوب إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون تايم سبورتس، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12091.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الكود: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.