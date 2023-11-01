نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما قبل المعركة.. كيف يتغلب كولر على أخطاء مباراة الذهاب أمام صن داونز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتساءل الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي النادي الأهلي، عن كيف سيتغلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على أخطاء مباراة الذهاب أمام صن داونز، في لقاء اليوم، المقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي 2023-2024.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد بجنوب إفريقيا، قد انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف دون رد.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، كيف يتغلب مارسيل كولر على أخطاء مباراة الذهاب أمام صن داونز في مباراة اليوم.

أبرز أسباب لخسارة الأهلي أمام صن داونز

- غياب عناصر هامة

يأتي في مقدمة الأسباب التي أدت إلى خسارة الأهلي أمام صن داونز، هو غياب بعض العناصر الهامة عن تشكيلة الفريق الأحمر أبرزهم محمود كهربا وحسين الشحات.

- غياب الضغط

افتقد لاعبو النادي الأهلي الضغط على حامل الكرة والذي جاء منها الهدف الأول من تسديدة بعيدة المدى بارتياحية سكنت شباك محمد الشناوي.

- خطأ الشناوي المتكرر

محمد الشناوي لم يتعلم من الدرس واستقبل هدف بالكربون في مرماه من مسافة بعيدة جدا ويتحمل الحارس مسؤولية جزء كبير منه.

كيف يتغلب كولر على أخطاء مباراة الذهاب؟

ولكي يتغلب السويسري مارسيل كولر على أخطاء مباراة الذهاب أمام صن داونز، لا بد من تغيير طريقة اللعب، والبدء بالشكل الهجومي، حيث لا بد من الاعتماد على الثلاثي بيرسي تاو وحسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، خاصةً وأن الشحات وكهربا لم يشاركا في لقاء الذهاب سواء بشكل أساسي أو احتياطي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي في موسمه الأول 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.