انت الأن تتابع خبر الفيفا يعلن بشكل رسمي استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 .. الأخضر بدون منافس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في السعودية ، حيث وافق الفيفا على الطلب المقدم من المملكة بعد عدم ترشح ملفات أخري في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الملف السعودي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها على كافة المستويات خلال الفترة الماضيةوتم إسناد مهمة تنظيم بطولة كأس العالم 2034 في السعودية بعد التأييد الكبير للملف الأخضر من أكثر من 70 اتحاد حول العالم بجانب عدد من الاتحادات الإقليمية في اسيا وأفريقيا ودعم غير مسبوق من الدول للملف.

كأس العالم 2034 في السعودية

وكانت استراليا ستقدم ملفها لـ استضافة المونديال قبل أن تتراجع وتعد استضافة كأس العالم 2034 في السعودية في ظل القوة الكبيرة لدولة على كافة المستويات التي أطلقتها بخطة طويلة الأمد حتي 2030

وحسم الاتحاد الدولي الفيفا استضافة السعودية لـ كأس العالم خلال الفترة المقبلة لتصبح المملكة ثالث دولة عربية تستضيف المونديال بعد قطر2022 والمغرب 2030 وسط توقعا بنجاح باهر للأخضر في استضافة الحدث العالمي بعد الطفرة الرياضية الكبيرة التي قادها الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية

[كأس العالم 2034]

كأس العالم 2034

كيف نجحت المملكة في استضافة كأس العالم 2034

وقامت المملكة العربية السعودية بعمل خطة طويلة المدي بدأتها الصيف الماضي بالتعاقد مع للاعبين من الدوريات الأوروبية بهدف التسويق لملاعبها وللترويج للسياحة فيها مع عدد كبير من الاحداث الرياضية في مختلف الألعاب على المستوي الاقليمي والعالمي لتصبح في النهاية ملاذ الرياضين

كمان نجح السعودي في التعاقد مع عدد كبير من نجوم كرة القدم ليصبحوا سفراء لها في دولهم مثل نيمار وكريستيانو رونالدو وبنزيما ورياض محرز وفابينيو وفيرمينيو وعدد كبير من اللاعبين كخطوة أولي لتطوير دوري روشن للمحترفين برفقة أربعة أندية وهم الهلال والنصر والاهلي والاتحاد وسيتم زيادة عدد الاندية خلال الفترة المقبلة